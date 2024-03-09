موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ أمام نظيره ماينز، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لموسم 2023-2024.



ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 75 نقطة، بعد أن لعب 31 جولة، حيث انتصر خلال 24 مباراة وتعادل في 3 وخسر خلال 4 مباريات أخرى.

ويأمل فريق ماينز في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، خاصة أن المباراة أمام العملاق البافاري ستكون على أرض ووسط جمهور ماينز.

موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

وتقام مباراة بايرن ميونخ وماينز بالدوري الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

وتذاع مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني اليوم السبت عبر قناة Sky Sports Germany HD.