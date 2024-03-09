مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد؛ حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة.

وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".

كما يدعو طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة" ويحضهم على حماية المدنيين.