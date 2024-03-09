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السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

مجلس الامن
مجلس الامن

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد؛ حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة.

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مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا.. هل تقف الحرب في السودان خلال رمضان

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وزير الداخلية يستقبل نظيرته بجنوب السودان لبحث سبل التعاون المشترك

وأيدت 14 دولة مشروع قرار اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، يدعو إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".
كما يدعو طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة" ويحضهم على حماية المدنيين.

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