رمضان 2024.. سوزان نجم الدين تكشف عن شخصيتها فى "الحشاشين"

حرصت النجمة سوزان نجم الدين على مشاركة جمهورها البوستر الدعائي الخاص بمسلسل “الحشاشين”، والذي تعود من خلاله لموسم مسلسلات رمضان 2024.

وكتبت سوزان نجم الدين على البوستر الدعائي قائلة: “انتظروني في رمضان بشخصية "ألينار".

سوزان نجم الدين

من هم طائفة الحشاشين؟



تأسست طائفة الحشاشين على يد الحسن الصباح الذي كان في بلاط السلاجقة في وقت من الأوقات وكان حقود على الوزير نظام الملك لأنه كان يعارض أفكاره المتطرفة دائما، وترك الحسن الصباح البلاط السلجوقي وأتى إلى مصر التي كانت وقتها تحت الحكم الفاطمي على يد الخليفة المستنصر بالله وأقام في مصر فترة ولكنه كان على عداء مع الوزير الذي كان نفوذه طاغيا في ذلك الوقت بدر الدين الجمالي، فكان ذلك سببا في أن يستهدفه بدر الدين، الأمر الذي جعل الحسن الصباح يفر هاربا إلى أصفهان، ولكن قبلها مر على عدد من البلاد التي تحت حكم العباسيين التي كان يدعو فيها الشباب للانضمام إلى طائفته، وبعد أن شكل قاعدة كبيرة وقويه في وسط الدول السلجوقية والعباسية أراد أن يصنع لنفسه حصنا منيعا يحميه، فاقتحم قلعة الموت في فارس وجعلها مركز البداية لاستمرار التوسع في دعوته.

كريم عبد العزيز

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كانت قلعة الموت مليئة بالحدائق الجميلة والأشجار البديعة والطبيعة الخلابة بجانب الفتيات الجميلات فيها، وكان الحسن الصباح يقنع الفتيان بالانضمام إليه ويوهمهم بأنه يملك مفاتيح الجنة من خلالها، حيث كان يستخدم بعض الأعشاب والنباتات أو حساء يسقيهم إياه، يجعلهم ذلك يغرقون في النوم لفترة كي ينقلهم إلى الحديقة التي كانت مغلقة وكانت سرا لا يعلمها إلى بعض من خدمه، فيستيقظ الشبان ويرون أنفسهم في عالم بديع لا تشوبه شائبة وفيه كل الملذات التي يعشقونها، وفي النهاية تسقيهم الفتيات الحساء الذي يعيدهم إلى النوم ثانية ثم يخرجونهم من حديقة القلعة، فيقتنع الشباب يؤمنون إيمانا تاما بدعوة إمامهم الحسن بن الصباح، بل وينفذون أوامره مهما كانت طبيعتها، ولذلك كان مستعدين استعداد تاما لأن يغتالوا الشخصيات المهمة ويضحون بأنفسهم بعد ذلك حيث أنه من الصعب هروبهم، وأتى هذا الاستعداد من اقتناعهم بدخولهم الجنة التي أراهم شيخهم إياها.

كريم عبد العزيز

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين.

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

كريم عبد العزيز

أبطال الحشاشين



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

وكانت حرصت الفنانة سوزان نجم الدين على كشف كواليس إصابتها بالتهاب حاد بالوجه بسبب ميكب شخصية جواهر التي لعبتها في مسلسلها مربى العز".

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وقالت سوزان فى تصريحات تليفزيونية:" كل يوم وشي بيشد لأن عندي مراحل لما أشيل اللزق الجلد بيتسلخ فوصلت لمرحلة أن جزءًا كاملًا في الوجه أصاب بالإلتهاب بجانب الألم المبرح".

قصة مسلسل مربى العز

وتدور أحداث المسلسل حول "جواهر" التى ستحاول بث الفتنة بين الثلاث حارات وهم حارة الورد، وحارة المشرقية، وحارة العسلية، حيث لكل حارة زعيم وستحاول سوزان نجم الدين أن تستعيد ملك والدها بعد أن سجن وتعرضت هى وأشقاءها للتنمر، والنبذ، إذ تحيك خطة مكتملة الأركان من أجل إستعادة عز وملك والدها.



وتألقت النجمة سوزان نجم الدين، فى مسلسل "مربى العز" بشخصية جواهر، وأثني عليها الجمهور بشكل كبير مؤكدين أنها شخصية محورية فى أحداث العمل وأنها رمز الخير حينة ورمز الشر المبرر حينة أخرى والذي يتمتع بالذكاء والحنكة في سبيل الانتقام.

وأكدوا أنها أيقونة التمثيل فيه، معتبرين أن تواجد سوزان أضاف ثقلا للعمل وأنه لم يكن هناك من يستطع أن يقدم الدور كما قدمته سوزان نجم الدين كما اعتبر البعض الآخر أنها نجمة الموسم بجدارة.

من جانبها أبدت سوزان نجم الدين سعادتها بردود الفعل الرائعة التي وجدتها من الجمهور وتعلقهم بشخصية «جواهر» التى تجسدها فى مسلسل «مربى العز»، مضيفة أن الدور من النوع السهل الممتنع، خاصة أنه مركب وصعب

وملىء بالتحولات التى تزيده متعة وصعوبة.

المسلسل يتناول قصة ثلاث حارات مختلفة، السورية، والشامية، والطبيعية، ويسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية فيما بينها.

وكانت تمكنت سوزان نجم الدين فى الحلقة العاشرة من المسلسل من تنفيذ الجزء الثانى من خطتها انتقاما لما حل بعائلتها وفقدهم أموالهم، وتقودهم حيث وضعت خطة مُحكمة استولت فيها على ثروة طائلة من الذهب لتعود الى حارتها وتستكمل عملية انتقامها ممن آذوها هناك.

سوزان نجم الدين تريند



وظهرت جواهر أنها المحرك الرئيسى وتمكنت سوزان نجم الدين فى الحلقة الماضية من تصدر ترند تويتر، وذلك بعد الأحداث القوية التى ظهرت فى الحلقة وكانت بطلتها حيث وصفها الجمهور بأنها تؤدى الدور ببراعة شديدة وإتقان محكم للتفاصيل، رغم صعوبة الدور.

أبطال مربى العز



يذكر أن "مربى العز" بطولة سوزان نجم الدين، عباس النورى، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خورى، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادى صبيح، حسن خليل، وآخرين، من تأليف على الصالح، وإخراج رشا شربتجى.