مانشستر يونايتد يستضيف إيفرتون بحثا عن إستعادة الثقة في الدوري الانجليزي اليوم

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره إيفرتون في الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.



ولعب فريق مانشستر يونايتد أمام إيفرتون قبل صدام اليوم في الدوري الإنجليزي، 164 لقاء، حقق الانتصار في 77 مواجهة وتعرض للهزيمة في 49 وحسم التعادل فيما بينهما 38 مواجهة



يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 11 لقاء وتسجيل 37 هدفًا وتلقى 39.

بينما يتواجد نادي إيفرتون في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 29 هدفًا وتلقي 37.

