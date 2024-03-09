مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.. وآرسنال ضد برينتفورد.. مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

تقام اليوم 5 مواجهات هامة ضمن منافسات مسابقة الدوري الانجليزي لموسم 2023-2024، فيواجه مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ويلتقي أرسنال أمام برينتفورد في مواجهة صعبة تجمع الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وتحرص بوابة الوفد على رصد جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة إليكم كالتالى..



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 مساء

كريستال بالاس X لوتون تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X برينتفورد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1