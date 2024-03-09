افتتاح اول ملعب خماسي بقرية رأس النقب بطابا

في العيد القومي للمحافظة ..

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أول ملعب خماسي بقرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا الملعب الأول بالقرية منذ صدور قرار رئيس الجمهوريه بضمها جغرافيًا لمحافظة جنوب سيناء، وجرى إنشاؤه بتكلفة 650 ألف جنيه، لتوفير كافة الوسائل التي تساعد شباب القرية على ممارسة الرياضة.

وأكد المحافظ أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية لكونها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة، تقوم بتنفيذ أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لكافة مرافق الشباب والرياضة على أرض المحافظة بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



وأكد المحافظ، أنه سيجري إقامة العديد من الملاعب خلال الفترة المقبلة بالقرية، بهدف تنمية المواهب الرياضية لأبناء القرية.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على الدعم الكامل لفريق الأشبال بالقرية، عن طريق تزويد الفريق بالملابس، والأدوات الرياضية، وكافة متطلبات التدريبات.

وجرى خلال الافتتاح توزيع ملابس رياضية على أطفال القرية.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، و علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

