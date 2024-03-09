محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير 72 وحدة بمدينة طابا





تفقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أعمال تطوير العمارات السكنية بمنطقة ال 72 وحدة بطابا، واشاد المحافظ بأعمال التطوير ووجه بتطوير شامل للمنطقة يشمل اعمال لاند سكيب، دهانات العمارات من الخارج.

وقال المحافظ انه تم اجراء اعمال التطوير ورفع كفاءة العمارات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتضامن الاجتماعي، لافتا انه سيتم افتتاحها في احتفال عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل المقبل.

رافق المحافظ، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة،واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد حسن رئيس مدينة طابا، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة,