جوارديولا: أثق في قدرات لاعبي مانشستر سيتي أمام ليفربول

أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في قدرة لاعبيه على التألق داخل الملعب، بعدما رفض الإنجرار في حرب التصريحات التي نشبت بين لاعبيه وبين ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مدافع ليفربول أضاف المزيد من الإثارة على مباراة القمة المقرر إقامتها بعد غد الأحد أمام مانشستر سيتي بعدما صرح بان الفوز بالبطولات يعني الكثير لفريقه.

ورد إيرلينج هالاند وروبين دياز، ثنائي مانشستر سيتي، بتلميحهم أن أرنولد لم يتوج بالثلاثية، مما يعني ضمنيا أنه لا يمكن معرفة مايشعر به نادي مانشستر سيتي، ولكن جوارديولا لا يريد زيادة التوتر.

وبدلا من ذلك، سيشجع فريقه على الرد في الملعب في مباراة قد تشهد تأثيرا ضخما على مصير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب مانشستر سيتي :" سعيد للغاية بلاعبي فريقي، طوال الوقت، وعلى مدار العديد من الأعوام".

وأضاف :"هل تعتقد أننا لن نقاتل بسبب ما قاله هالاند ودياز؟ بدون هذه التصريحات لن نقاتل"

وأردف :" نحن متواجدون، وبعد ما حدث في الأعوام الماضية، سنحاول مرة أخرى الفوز وتقديم مباراة جيدة".

وأكد :" أنهما يدافعان عن النادي، ليس من خلال الرد على هذا اللاعب، ولكن من خلال ما فعلوه لعدة أعوام في الملعب كل ثلاثة أيام. هذه هي أفضل طريقة".

وأكد :"يمكنني الرد على أرنولد، ولكن لماذا؟ هكذا هو الأمر".

وأوضح :"أنا فخور للغاية بما حققناه ولست بحاجة لإثبات ما يشعر به اللاعبون وما يحاولون فعله".

وسئل جوارديولا أكثر عما قاله ألكسندر أرنولد أثناء عقده للمؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، ولكنه في النهاية تمنى الشفاء للاعب المنتخب الإنجليزي.

وغاب أرنولد في الشهر الماضي بسبب إصابة في الركبة، ولا يتوقع أن يشارك في مباراة الأحد.

وقال جوارديولا:" أتمنى له الشفاء. أتمنى له أن يتعافى سريعا، وأن يعود للملعب في أسرع وقت ممكن".

وستجدد المباراة الصراع بين اثنين من أفضل المدربين في الوقت الحالي، حيث سيكون كلوب على موعد مع مواجهة يورجن كلوب، مدرب ليفربول، للمرة رقم 30، والتي قد تكون الأخيرة بينهما.

وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، وأثنى جوارديولا على الدور الذي لعبه المدرب الألماني والذي أجبر كلوب على التطور أكثر.

وقال جوارديولا :" من الطريقة التي يجعل فريقه يلعب بها كرة القدم، تتعلم دائما. كان من دواعي سروري دائما أن أواجهه وسيكون من دواعي سروري أيضا مواجهته بعد غد".

ورغم أن جوارديولا ليس متأكدا في أن تكون مباراة الأحد الأخيرة بينهما، تمنى أن يلتقي بكلوب اجتماعيا في مرحلة ما في المستقبل.