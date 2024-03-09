تين هاج: الإصابات حرمت مانشستر يونايتد من تحقيق العديد من الانتصارات

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنه كان ليحقق 75 فوزا من أول 100 مباراة له مع الفريق، لولا الإصابات، التي أكد أنه لا يمكن لأي فريق آخر التعامل معها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد يعاني من موسم متقلب تحت قيادة المدرب الهولندي، وتعرض للخسارة 1 /3 في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، وهي المباراة رقم 100 له كمدرب للفريق.

وعاد الثنائي ماركوس راشفورد وجوني إيفانز بعد شفائهما عقب الإصابة التي تعرضا لها في مباراة مانشستر سيتي، لكن عماري فورسون انضم إلى قائمة طويلة من الإصابات في الفريق.

وقال تن هاج: "هذه أخبار جيدة، لقد تعافى راشفورد وإيفانز بعد الديربي، لذلك فهما جاهزان".

وأضاف: "الأمر ذاته بالنسبة لباقي اللاعبين باستثناء أوماري فورسون، لقد خرج بسبب الإصابة".

وتابع تن هاج: "بالنسبة لميسون ماونت أعتقد أنه في مرحلة جيدة وسيعود قريبا، أظن أن ذلك سيحدث بعد فترة التوقف الدولي".

وأوضح : "في الاسبوع المقبل هناك العديد من اللاعبين المخطط لعودتهم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويلتقي اليوم السبت مع ضيفه إيفرتون ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.