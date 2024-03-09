موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام سيلتا فيجو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره سيلتا فيجو لمواصلة صدارة ترتيب الليجا لهذا الموسم، خاصة وأن الملكي تعادل أمام نظيره فالنسيا بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل الريال.

ومن المنتظر بث مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.