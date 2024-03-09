ضبط 2500 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بمركزي الفيوم ويوسف الصديق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والوحدات المحلية، وأطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط عدد من أصحاب المخابز لتجميع دقيق مدعم بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر الفيوم ومركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط عدد 50 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 2500 كيلو دقيق بلدى مدعم ومخصص للمخابز البلدية، وذلك بعدد من المخابز بمدينة الفيوم ومركز يوسف الصديق، قام أصحاب المخابز بتجميع الدقيق بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وبالمخالفة للقانون، من خلال تنفيذ أعمال الصرف الوهمي على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين دون علمهم، لتجميع أكبر كمية من الدقيق البلدي وبيعه في السوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية تم تحريرها خلال تواجد الحملة بدائرة المركز.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.