السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يواصل تحقيق الإنجازات الرياضية بالتتويج بذهبيتين في الجمباز النسائي

إنبي
إنبي

توج نادي إنبي في الجمباز الفني للآنسات تحت 6 سنوات بميداليتين ذهبيتين، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة للجمباز.
وجاء تمثيل الفريق البترولي عن طريق كل من؛ جميلة محمد طلعت، ويارا محمد جمال الدين.

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كما يأتي الإشراف على قطاع الجمباز بنادى إنبى المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ، فيما يقود قطاع الجمباز جهاز فنى مكون من :-كابتن هشام صبحى المدير الفنى والقائم بأعمال، رئيس الجهاز، وعمر الشاذلي   مدرب فريق ايروبك، وسارة السيد مدربة باليهات ايروبك، وأحمد ابراهيم مدرب ايروبك، وأحمد زكريا، مدرب فريق فني، وبسمة عادل  مدربة باليهات،  وعمرو توني مدرب فريق، وعبد الرحمن صالح مدحت، إداري/ خالد إسماعيل.

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