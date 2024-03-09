الإعلام ووكالات الأنباء دورة مجانية بوفد الاسكندريه

واصلت اللجنة العامة لحزب الوفد بالاسكندريه، الدورات المجانية من خلال محاضرة بعنوان ،الإعلام ووكالات الأنباء، حاضر بها الكاتبة الصحفية سارة عبد العزيز بوكالة أنباء الشرق الأوسط والتى ينظمها حزب الوفد بالاسكندريه ، بإشراف النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة و السيد سعيد السكرتير العام للجنة.

و شهدت الدورات اقبال كبير،وذلك بالمقر الرئيسى للوفد الكائن ٣٧ شارع النبى دانيال بمحطة الرمل، و كان الوفد فى إطار خدمة "المجتمع السكندرى" نظم مجموعة كبيرة من الدورات و الورش التدريبية ،(بالمجان) لطلاب الجامعات و المعاهد العليا و المدارس من الشباب .ذلك فى إطار (خدمة المجتمع) و الشباب من (أعضاء حزب الوفد) للتأهيل لفرص العمل . يحاضر فى الدورات و الورش متخصصين من الجامعات و الاعلام و التلفزيون المصرى . والتى تشمل إعداد الشباب للعمل مراسل بالاعلام و القنوات الفضائية و صناعة الفيديو و المونتاج و التصوير الاحترافي ، و التعامل مع السوشيال ميديا ، كما تشمل الدورات تعليم اللغة العربية و الانجليزية و ورش لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة و التسويق الالكتروني.