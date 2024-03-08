4 أنواع من الأطعمة المعلبة ينصح خبراء التغذية بتخزينها

الأغذية المعلبة هي منتج شعبي، لإنها تساعدك على تحضير الطبق بسرعة عندما لا يكون لديك وقت على الإطلاق بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الخيارات لها قيمة غذائية جيدة.

وعند الاختيار، تأكد من أنه يحتوي على كميات قليلة من السكر والصوديوم، ولا يحتوي على مواد حافظة صناعية، ويوصي خبراء التغذية بوجود هذه الأنواع الأربعة من الأطعمة المعلبة في المخزون.

الفاصوليا

يمكن إضافة الفاصوليا المعلبة إلى السلطات والمعكرونة والحساء حتى أن هناك حلويات تعتمد عليها. الفاصوليا مصدر ممتاز للألياف والبروتين النباتي والفاصوليا الحمراء، على سبيل المثال، تحتوي على كمية جيدة من الحديد.

حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على نسبة عالية من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، مما يجعله بديلاً صحياً للأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

الزيتون

لا يمكن إضافة الزيتون الأسود إلى العجة والسلطات فحسب هذا خيار رائع للوجبات الخفيفة امزجها مع الجبن والمكسرات للحصول على أقصى قدر من التغذية.

الطماطم

تعتبر الطماطم المعلبة قاعدة ممتازة لصلصة المعكرونة ويمكنك طهي اللحوم والخضروات فيها، وطالما أن طعامك المعلب لا يحتوي على الكثير من الملح، فسوف تحصل على أقصى استفادة من الليكوبين المضاد للأكسدة وفيتامين C الذي يحتوي عليه.