تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في جريمة قتل شاب في الجيزة في ظروف غامضة، للوقوف على تفاصيل الحادث، وتوالت النيابة التحقيق .

قابيل وهابيل .. شاب يهشم رأس شقيقه في الجيزة|تفاصيل

وقد توصلت التحقيقات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين "ر.م." وأخيه تطورت إلى مشاجرة، فهشم رأس الأول فأرداه قتيلا.

ونقل الأهالي الضحية للمستشفى ولكن وافته المنية إثر إصابته المذكورة بالتقرير الطبي، وتكثف رجال المباحث جهودها لضبط الجاني والأداة المستخدمة، أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم في الحادث.

وتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة ،إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل في ظروف غامضة، ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض الحادث.

العثور علي جثة شاب محروقة وسط الزراعات في ظروف غامضة بسوهاج

كما عثرت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج ، بمركز المنشاة بسوهاج على جثة شاب محروقة وسط الزراعات في ظروف غامضة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي عن طريق الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة المنشاة، تفيد بالعثور على الجثة لشاب أحمد رم. ع١٨ عاما جثة محروقة وسط الزراعات فى قرية الشواولة قبلي بمركز المنشاة في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي عن طريق الإسعاف.

وتم وصول قوات مركز شرطة المنشاه إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب الوفاة ومرتكبى الواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.