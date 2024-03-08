عثرت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج ، بمركز المنشاة بسوهاج على جثة شاب محروقة وسط الزراعات في ظروف غامضة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي عن طريق الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

العثور علي جثة شاب محروقة وسط الزراعات في ظروف غامضة بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة المنشاة تفيد بالعثور على الجثة لشاب أحمد رم. ع١٨ عاما جثة محروقة وسط الزراعات فى قرية الشواولة قبلي بمركز المنشاة في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي عن طريق الإسعاف.

وتم وصول قوات مركز شرطة المنشاه إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب الوفاة ومرتكبى الواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.