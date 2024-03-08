غادة عبدالرازق تنافس عارضات الأزياء باللؤلؤ (صور)

خضعت النجمة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة مستعرضة قوامها الرياضي الرشيق وانوثتها الطاغية على خطى عارضات الأزياء العالميات.

واستطاعت غادة عبدالرازق ان تحرف إسمها بحروف من ذهب في عالم الموضة مثلما فعلت في عالم الفن، لتهوس الجميل بقوامها الممشوق ووزنها المثالي وأنوثتها الطاغية، لتهبر الجميع في كل إطلالة.

وتألقت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم، باللونين الأسود في الأبيض مزين من الجانب بحبات اللؤلؤ، لتبهر الجميع بإطلالتها.

وفضلت رفع خصلات شعرها لاعلى كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تركيب الرموش الطويل لتبرز سحر عينيها ولون النود في الشفاه.