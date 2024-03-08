شعبة البن تكشف تفاصيل انخفاض الأسعار (فيديو)

أكد حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية،أن أسعار بعض السلع في الاسواق المصرية، تراجعت ومنها البن.

وأوضح رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، أن أسعار البن تراجعت بنسبة 15 % بقيمة 80 جنيها تقريبا في الكليو

كيلو البن انخفض من 480 إلى 400 جنيه

وتوقع حسن فوزي مزيدا من التراجع في أسعار البن، خلال الفترة المقبلة، متابعا أن كيلو البن انخفض من 480 إلى 400 جنيه حاليا بسبب تراجع سعر الدولار وجهود الدولة من خلال تدبيره في البنوك للمستوردين.

وأشار حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك متابعة من غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشري مع الشعبة لرصد حالة السوق ومتابعتها واعلان اي مستجدات قد تطرا علي الاسعار واسبابها مشيرا الي ان الشعبة في تواصل مستمر مع تجار البن لبحث اي مستجدات.