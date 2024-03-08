شيخ الصحفيين في حواره الأخير: السادات أنصف الإعلام.. ومبارك منعني من لقاء زوجته جيهان

قال الكاتب محمد عبد الجواد، شيخ الصحفيين، إنه “في عهد الرئيس محمد أنور السادات حقق كل ما يحلم به، فسافر إلى باريس في الصيف وترجم لمؤسسات فرنسية وألمانية في القاهرة، وقبل وفاة السادات عين عضواً في مجلس الشورى وممثلاً في المجلس الأعلى للصحافة|”.

وتابع: “كانت علاقتي بزوجته جيهان السادات قوية جداً، كنت حافظ سرها، وكانت (ست الستات)، سافرت معها لمدة 26 يوما، وكان السادات يقول لأبنائه: (محمد عبد الجواد لا يعمل معي، إنه يعمل مع والدتكم)”.

وأكمل: “دخلت منزلي و تعرفت علي زوجتي والرئيس مبارك هو الذي منعني من التحدث إليها بعد توليه الحكم وبعد فترة كلمتني وعاتبتني علي القطيعة”.

وأضاف، في آخر حوار له مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة الحياة، أن: "السادات كان مهتمًا بالصحافة والإعلام وكان يعرف كل الصحفيين، ولولا وفاة السادات لكان هناك درجة أعلى من حرية الصحافة في مصر".

ونوه في سياق آخر إلى أن شخصية هيكل كانت تشبه شخصية عبد الناصر، ولم يؤثر فيه شيء طوال حياته أكثر من هزيمة 1967، مردفا: "دافع عني محمد حسنين هيكل أمام الرئيس عبد الناصر بعد هزيمة 1967، وقال إنني صحفي محترف وليس لدي أي تحيزات مسبقة".

رحيل شيخ الصحفيين

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، شيخ الصحفيين المصريين والعرب، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 100 عام، إثر أزمة صحية مفاجئة، أمس الخميس.



وتقدّم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، داعيا الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وقال المجلس في بيانه: "إن الصحافة المصرية والعربية فقدت رمزًا صحفيًا من الطراز الأول، وواحدًا من أهم الكتاب الصحفيين والذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، في مسيرة استمرت ما يقرب من 77 عامًا، واستطاع بتميزه وموهبته أن يصبح واحدًا من أهم الصحفيين في مصر والعالم العربي".



وأضاف المجلس أن الراحل كان يحب عمله وظل يمارسه حتى الرمق الأخير، وكان واحدًا من الصحفيين وكتاب الرأي الكبار الذين تتلمذ على أيديهم أجيال عديدة من الصحفيين.



يذكر أن الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالجواد، أحد مؤسسي وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويلقب في الوسط الصحفي بـ "شيخ الصحفيين المصريين والعرب" وهو من مواليد قرية المدمر بمحافظة سوهاج وتخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول (القاهرة) سنة 1947، وخاض حياة عملية ثرية، فقد عمل مذيعًا بالإذاعة المصرية، كما عمل في وكالة رويترز، ثم عمل ملحقًا صحفيًا بالبرازيل، ومحررًا سياسيًا ودبلوماسيًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فرئيسًا لقسم الأخبار بجريدة الجمهورية، ومستشارًا إعلاميًا بمدينة شيكاغو، فرئيسًا لمجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.



كما عمل الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد مستشارًا إعلاميًا للرئيسين الراحلين أنور السادات (4 أعوام) وحسني مبارك (12 عامًا) وانتخب عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين بأغلبية ساحقة واختير وكيلا للنقابة خلال الفترة من 1981 حتى 1985، وعضوًا بمجلس الشورى، ووكيلا للمجلس الأعلى للصحافة، وزار معظم دول العالم في مهام صحفية ويتمتع بثقافة متنوعة وعميقة، وبعلاقات دولية وإقليمية ومحلية عديدة.