7 أطعمة تنظف رئتيك بشكل طبيعي وتعزز جهاز المناعة

لتحسين حالة الرئة أثناء الوباء، يجب عليك تناول الأطعمة مثل الثوم والكركم والعسل وغيرها، وبحسب موقع MedikForum.ru، فإن تناول الأطعمة المناسبة يعد طريقة بسيطة لتقوية جهاز المناعة وتحسين حالة الرئتين.

وهذا العضو هو الهدف الرئيسي لفيروس كوفيد-19، الذي يسبب مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي.

ينصح الخبراء بالاهتمام بالمنتجات التي تنظف الرئتين بشكل طبيعي وينصحون بإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، كما كتب موقع الصحة.

الكركم

وبحسب الخبراء فإن إضافته إلى الشاي والأطباق المختلفة يحمي الرئتين من التلف مكونه الرئيسي، الكركمين، قد يحمي الجهاز التنفسي من تطور التليف، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، كما يقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والربو التحسسي، وسرطان الرئة، ويعزى هذا التأثير إلى قدرة الكركمين على قمع الالتهاب.

الشاي الأخضر

كما أن مركبات البوليفينول الموجودة في المشروب لها تأثير قوي مضاد للالتهابات وتساعد الرئتين على التخلص من تراكمات المخاط تم تصنيف شرب الشاي الأخضر على أنه فعال في الوقاية من مرض الانسداد الرئوي المزمن ويوصي الخبراء بشرب كوبين كل يوم.

الزنجبيل

تساعد زيوته الرئتين والممرات الهوائية على التخلص من السموم بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المنتج على الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والبيتا كاروتين والزنك التي تقوي جهاز المناعة.

العسل

له خصائص مضادة للجراثيم قوية، ويقلل من الانزعاج الناجم عن مشاكل في التنفس، ويُعرف هذا المنتج أيضًا بتأثيراته المعززة للمناعة.

الثوم

تعمل مادته الأليسين كمضاد حيوي طبيعي قوي يساعد على مكافحة التهابات الجهاز التنفسي التي تسد الرئتين وتسبب ضيق التنفس والاحتقان.

الأطعمة الغنية بشكل خاص بمضادات الأكسدة

يساعد الاستهلاك المنتظم للكرز والزيتون والجوز والفاصوليا والعدس والخضر على تقليل التهاب أنسجة الرئة وتخفيف مسار أمراض الجهاز التنفسي وتسريع الشفاء.

اللبن

شرب الكثير من السوائل يحفز تنظيف الرئتين من البلغم، والدم من المنتجات الأيضية غير المؤكسدة التي تتراكم أثناء الالتهاب الرئوي ويوصي الأطباء بالمشروبات الحامضة؛ ويفضل شرب الحليب والمياه المعدنية (القلوية).