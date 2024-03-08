في اليوم العالمي للمراة.. حزب المؤتمر السوداني يناشد العالم للوقوف بجوار النساء السودانيات

قدم حزب المؤتمر السوداني، بأحر التهاني والتبريكات للنساء السودانيات في كل أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة، مؤكدًا على التزامه بالدفاع عن حقوقهن ومطالبهن ومشاركتهن في بناء مستقبل أفضل للسودان.

تأتي هذه المناسبةُ هذا العام و السودان، في خضم حرب طاحنة استهدفت فيها النساء بشكل مباشر، وكان أحد أسلحتها المؤسفة هي الجرائم الجنسية والتي وثقت فيها عشرات حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ومنها حالات لفتيات في عمر الرابعة عشرة قام بأغلبها أفراد منسوبون لقوات الدعم السريع، وفقاً للمفوض السامي لحقوق الإنسان وتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة.

أدان حزب المؤتمر السوداني، بشدة هذه الانتهاكات البشعة لكرامة المرأة وحقها في الحياة والأمن والحرية، ويطالب الأطراف المتحاربة من القوات المسلحة والدعم السريع بضرورة حماية المدنيات والمدنيين، ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف الجنسي والاغتصاب والقتل والانتهاكات، وضرورة إنصاف الضحايا ووجوب وقف الحرب من أجل حماية النساء من العنف الممنهج اللاتي يتعرضن له.

قال الحزب، في بيان، إننا نؤمن بأن الاعتراف بأن المرأة شريكة أساسية في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة والسلام في السودان ليس منة أو منحة، ويعمل على تمثيلها الفعال والمنصف في كافة المؤسسات والهيئات والمناصب القيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعمل على تعزيز قدراتها ومهاراتها وثقافتها ووعيها بحقوقها وواجباتها.

كما نناشد في حزب المؤتمر السوداني المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والحركات النسوية والحقوقية والمدنية بالتضامن مع النساء السودانيات والوقوف إلى جانبهن في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حياتهن ومستقبلهن، وبالمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والمعنوي والمادي والقانوني لهن.

في اليوم العالمي للمرأة، نجدد تحيتنا وتقديرنا للنساء السودانيات اللواتي أثبتن بطولتهن وصمودهن وتضحيتهن في كل مراحل التاريخ السوداني، ونعاهدن أن نبقى معهن في صف واحد حتى تحقيق أهداف ثورتنا العظيمة.

