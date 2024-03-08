14 دولة فى احتفالات اليوم العالمي للمرأة بشواطئ الغردقة

احتفلت 30 فنانة من 14 دولة باليوم العالمي للمرأة بشواطئ الغردقة بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة بالتعاون محافظة البحر الأحمر والقطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة بالبحرالأحمر. على هامش كرنفال الغردقة الدولى للفنون التي تستضيفه مدينة الغردقة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والقطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة بالبحرالأحمر.

وأشار الفنان محمد حميدة منظم فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون في دورته الرابعة بمدينة الغردقة مشاركة 30 فنانه من 14 دولة في فعاليات اليوم المرأة العالمي بشواطئ الغردقة من دول امريكا و انجلترا و فرنسا والمغرب والاردن وتونس و كوسوفو وصربيا والبانيا وايرالندا وروسيا، ومونتنيجرو وفلسطين وبلغاريا بالإضافة إلى مصر.



موضحا أن احتفال اليوم العالمي للمرأة شمل فقرات متنوعة على الشواطىء ومسابقات فنية واستعراضية وحفلات موسيقية بمشاركة فنانات العالم وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

كما نظمت الفنادق السياحية بالغردقة، اليوم الجمعة، احتفاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة عدد من السيدات من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من عدة جنسيات مختلفة.

وقال علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومدير أحد فنادق الغردقة، إن الفنادق السياحية حرصت على الاحتفال بيوم المرأة العالمي سنويا، مشيراً إلى أن الفنادق نظمت عروض فنية، كما تم تنظيم عدة مسابقات ترفيهية على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فريق الانيميش بالفندق ومشاركة السياح من مختلف الجنسيات.



وأوضح محمود، أن فقرات الحفل شملت مسابقة في الرقص الشرقي بين نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب في جو ترفيهي لاقى قبولا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية مع عمل بوفيهات الاكلات الشرقية والغربية.