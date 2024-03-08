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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2008 يفوز على فاركو في دوري الجمهورية

إنبي 2008
إنبي 2008

حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2008، الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين لهذا الموسم 2023/2024.

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أفشة يستعيد ذاكرة "القاضية ممكن" ويقود الأهلي للفوز على الزمالك بنهائي كأس مصر


جاء فوز الفريق البترولي بعد المستوي المميز للاعبين، حيث تألقوا في هذا اللقاء مما جعلهم يحصدون نقاط المباراة الثلاث.
واستطاع أدهم فريد تسجيل هدف الفوز للنادي البترولي،  في اللقاء الذي شهد ضياع عدة فرص من الفريقين خلال أشواط المباراة الأول والثاني.
ويواصل قطاع الناشئين في نادي إنبي تقديم المستويات المميزة له خلال الموسم الحالي على صعيد فرق الناشئين، حيث يجد هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من جانب مجلس الإدارة.

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أفشة يستعيد ذاكرة "القاضية ممكن" ويقود الأهلي للفوز على الزمالك بنهائي كأس مصر
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