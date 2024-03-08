إنبي 2008 يفوز على فاركو في دوري الجمهورية

حقق فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2008، الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين لهذا الموسم 2023/2024.



جاء فوز الفريق البترولي بعد المستوي المميز للاعبين، حيث تألقوا في هذا اللقاء مما جعلهم يحصدون نقاط المباراة الثلاث.

واستطاع أدهم فريد تسجيل هدف الفوز للنادي البترولي، في اللقاء الذي شهد ضياع عدة فرص من الفريقين خلال أشواط المباراة الأول والثاني.

ويواصل قطاع الناشئين في نادي إنبي تقديم المستويات المميزة له خلال الموسم الحالي على صعيد فرق الناشئين، حيث يجد هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا من جانب مجلس الإدارة.