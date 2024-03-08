طرح كواليس تتر "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق بصوت نوال الكويتية

نشرت شركة "فينومينا" للإنتاج الفني عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لقطات من كواليس تسجيل تتر مسلسل "صيد العقارب" الذي تقوم بطولته الفنانة غادة عبدالرازق والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024.



وحملت الأغنية اسم "كنا واحد" وهي من غناء الفنانة نوال الكويتية، وألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وينافس مسلسل "صيد العقارب" بقوة خلال دراما رمضان 2024، ويأتي في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار.



ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم في مقدمتهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة "فينومينا" للإنتاج الفني.