ضبط 4 أشخاص بكميات متنوعة من المخدرات فى أسيوط

نجحت مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط برئاسة المقدم احمد تاج رئيس المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى ومصلحة الأمن العام فى ضبط 4 أشخاص بحوزتهما كميات متنوعة من المخدرات



تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من المخدرات داخل مراكز مختلفة



أسفرت الحملة الامنية عن ضبط المتهم الأول. يدعى ى. ا عامل 25 عاما مقيما بدائرة قسم اول أسيوط وبحوزته عدد [50] تذكرة من الهيروين المخدر و [6] فرش من الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى.

المتهم الثانى... يدعى س. ا فلاح 45 عاما مقيما بمركز البداري وبحوزته [250] جراما من مخدر الافيون وهاتف محمول ومبلغ مالى.



المتهم الثالث... ا. م فلاح مقيم بقرية بنى حسين بحوزته عدد [200] قرص من التامول المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى.



المتهم الرابع... ى. ش فلاح 30 عاما مقيما بمركز ابو تيج وبحوزته 7 فرش حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى.



وحرر المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات...