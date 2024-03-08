الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شاحنات المساعدات تصل شمال غزة.. فيديو

شاحنات تدخل شمال
شاحنات تدخل شمال قطاع غزة

عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية  “وفا” مقطع فيديو، مساء اليوم الجمعة، لتوجه بعض شاحنات المساعدات إلى شمال غزة في تقدم غير مسبوق ينتظر من ورائه كسر حرب التجويع التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة منذ بدأ عملياتها عقب هجوم السابع من أكتوبر وتقطع عنه الطرق وتمنع المساعدات وتتعمد تدمير مبانيه من أجل خطط مستقبلية استيطانية كما يرى خبراء.

txt

«نتنياهو» يواصل المحارق فى قطاع غزة للشهر السادس

txt

غزة على بعد خطوة من المجاعة

ورغم نزوح العدد الأكبر من سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح التي تجاور مصر لكن تمسك عدد كبير ببيوتهم ومناطقهم، ويأتي ذلك وسط فيديوهات تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تصف حالة الجوع والعطش التي وصل لها سكانه.

نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الجمعة، بتوجيهات ملكية سامية، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول تستهدف عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وفق بيان للجيش.

وقال بيان الجيش إن "الإنزالات جاءت تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة".

 

وأضاف: "اشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لفرنسا وطائرة تابعة لهولندا وطائرة تابعة لبلجيكا".

 

وأردف البيان: "وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع".

 

وتابع البيان: "وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء أكانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

 

ووفق وسائل إعلام أردنية "نفذت القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالا جويا أردنيا، و28 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول عدة".

مواد متعلقة

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

برنامج الغذاء العالمى: عمليات ايصال الأغذية إلى شمال غزة تواجه المزيد من النكسات

طفل من كل 6 تحت سن السنتين يعاني سوء التغذية الحاد شمال غزة

الأمم المتحدة: محاولة استئناف تسليم المساعدات الغذائية شمال غزة فشلت إلى حد كبير

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال غزة .. فيديو

القاهرة الإخبارية: إسقاط مساعدات إنسانية مصرية بجباليا شمال غزة

وزير الخارجية الإيطالي يطالب نتنياهو بالتحقيق في استهداف المدنيين شمال قطاع غزة

الأردن يهدف إلى إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى شمال غزة
الجريدة الورقية