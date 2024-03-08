مساجد البحيرة تتزين لإستقبال شهر رمضان المبارك

شهدت مساجد محافظة البحيرة، حملات مكثفة للنظافة والتجميل، ورفع كافة المخلفات بالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

حيث تستمر الحملات بكافة المساجد والزوايا بمختلف المدن والمراكز والقرى، لتضم النظافة الدورية للمساجد، وكذلك نظافة أسطح المساجد وإزالة أى مخلفات بالمساجد أو ملحقاتها ونقل المعدات المكهنة إلى مخازن مديرية الاوقاف، وكذا الوقوف على الجاهزية والكفاءة الفنية لأنظمة الصوت والإضاءة ودورات المياه، وتجهيز مقاعد لكبار السن.

وأكد وكيل أوقاف البحيرة، أنه شرف كبير لكل العاملين فى الأوقاف المشاركة فى هذا العمل العظيم للحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى داخل أكثر من 15 ألف مسجد وزاوية بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد أبو حطب، أن الحملات تشمل نظافة أسطح المساجد ودورات المياه فضلا عن صحون المساجد وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم والوقوف على الجاهزية الكاملة لبيوت الله تعالى.

يأتي ذلك فى إطار الإستعداد لشهر رمضان المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.