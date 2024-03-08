ضرب وتعرية وتنكيل.. أسيرات فلسطينيات تكشفن وقائع صادمة تعرضن لها في سجون الاحتلال

روت أسيرات فلسطينيات محررات من سجون دولة الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقالهن والمعاناة التي عشنها داخل الحجز التعسفي الذي يمارسه كيان يطلق عليه الخبراء وأساتذة القانون الدولي بدولة الأبارتايد “الفصل العنصري”.

وقالت إحدى النساء: "قام أحد الجنود بتمزيق حجابي" وأفادتن أخرى "قام جندي وجندية بتجريدي من ملابسي وتعريتي".

ووصفت فاطمة، وهي أسيرة فلسطينية أُفرج عنها مؤخراً من غزة، تعرضها للتعذيب الجسدي والنفسي والإذلال، بما في ذلك تجريدها من ملابسها وإساءة معاملتها وتهديدها بالدفن حية.

وقالت إنه كانت هناك طرق قاموا بصفنا بجانب بعضنا البعض، واصطففنا نحن والشباب في صف واحد، وقام أحد الجنود بنزع الوشاح عن رأسي وبدأت الدبابات بسكب الرمال علينا وعلى الشباب.

وتابعت :"كلما فكرت في الهرب، كانت الدبابة تلازمنا،وعندما سألت الجندي عن نيته نحونا أجاب، أريد أن أضعكم في حفرة، وأدفنكم وأنتم أحياء، وأطعمكم للكلاب".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددًا غير محدد من الرجال والنساء الفلسطينيين في غزة منذ بدء الهجوم العسكري.

ورفضت دولة الاحتلال مزاعم إساءة معاملة الأسرى باعتبارها تتعارض مع القيم الإسرائيلية، ولم تمح الفرحة بإطلاق سراحهم الذكريات المريرة للأسيرات.

واستذكرت المرأة بمرارة كيف أُجبرت أثناء احتجازها على خلع ملابسها لتفتيشها تفتيشا عاريا: "رفضت خلع ملابسي وقلت كيف أفعل ذلك والجندي واقف وتعرضت للضرب المبرح المهين نتيجة ذلك".