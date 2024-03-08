تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 بكام ؟
شهدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الجمعة ٨ مارس ٢٠٢٤، تراجعا، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3285 جنيها للبيع، وسعر 3235 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مارس 2024
سعر الذهب
بيع
شراء
عيار 24
3754.25 جنيه
3697.25 جنيه
عيار 22
3441.5 جنيها
3389 جنيه
عيار 21
3285 جنيها
3235 جنيها
عيار 18
2815.75 جنيه
2772.75 جنيه
عيار 14
2190 جنيه
2156.75 جنيه
عيار 12
1877.25 جنيه
1848.5 جنيه
عيار 9
1407.75 جنيه
1386.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب
يشهد سعر الجنيه الذهب حالة من الهبوط ليسجل 26280 جنيه للبيع، و25880 جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهب
تراجعت سعر الأونصة اليوم لتحقق 2171 دولارا للبيع، 2170 دولارا للشراء.