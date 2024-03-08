تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 بكام ؟

شهدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الجمعة ٨ مارس ٢٠٢٤، تراجعا، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3285 جنيها للبيع، وسعر 3235 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مارس 2024

سعر الذهب

بيع

شراء

عيار 24

3754.25 جنيه

3697.25 جنيه

عيار 22

3441.5 جنيها

3389 جنيه

عيار 21

3285 جنيها

3235 جنيها

عيار 18

2815.75 جنيه

2772.75 جنيه

عيار 14

2190 جنيه

2156.75 جنيه

عيار 12

1877.25 جنيه

1848.5 جنيه

عيار 9

1407.75 جنيه

1386.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب

يشهد سعر الجنيه الذهب حالة من الهبوط ليسجل 26280 جنيه للبيع، و25880 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

تراجعت سعر الأونصة اليوم لتحقق 2171 دولارا للبيع، 2170 دولارا للشراء.