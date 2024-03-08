أوقاف الإسماعيلية تفتتح 6 مساجد جديدة

قال الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم الجمعة الموافق افتتاح ٦ مساجد جديده بحضور قيادات تنفيذية ونواب البرلمان.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اليوم افتتاح مسجد أبو بكر الصديق المحسمة القصاصين بحضور فضيلة الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية، ونائب رئيس مركز ومدينة القصاصين .

كما تم افتتاح مسجد البهتيمي بالإسماعيلية بحضور اللواء ماهر كامل سكرتير عام مساعد بمحافظة الإسماعيلية نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و أشرف السعيد مدير عام الوعظ بالإسماعيلية.

كما تم افتتاح مسجد الشهيد محمد عبدالعظيم بقرية أبو عاشور التل الكبير

بحضور فضيلة الشيخ السيد عطية عبدالحق مدير الادارات بالمديرية.

كما تم افتتاح مسجد الرحمن - القرين الجديدة التل الكبير بحضور الشيخ مهدي حامد مدير الإدارة وتم افتتاح مسجد الرحمة – بقرية القرين بمركز التل الكبير .





كما تم افتتاح مسجد الفتاح بمدينة المستقبل أبو صوير بحضور فضيلة الشيخ أشرف عدوي مدير شئون القرآن الكريم بالمديرية وفضيلة الشيخ محمود سليمان مدير الإدارة.

كما تم افتتاح مسجد السيدة زينب –ك 13 القنطرة غرب بحضور النائب أحمد دندش وفضيلة الشيخ مجدي عاشور مدير الإدارة.