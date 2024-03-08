افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بمدينة نجع حمادي شمال قنا

افتتح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الجمعة، سادس معارض أهلا رمضان، بمدينة نجع حمادي شمال قنا، ضمن 9 معارض أعلنت عنها المحافظة.

وافتتح المعرض، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تلبية لاحتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، ورافق نائب المحافظ، حسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى.

وقال نائب محافظ قنا ، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة.

بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

كما افتتح نائب محافظ قنا، معرض أهلًا رمضان بوسط مدينة نجع حمادى ، والذى ينظمه أحد الأحزاب السياسية.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ الأقسام المختلفة للمعرض، والذي يضم ياميش رمضان والسلع الغذائية المتنوعة بكميات مناسبة.

واستمع إلى شرح لأقسام المعرض وأسعار السلع الغائية المعروضة بأنواعها وفرق أسعارها عن المحلات في الخارج، كما التقى ببعض الأهالي وأطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ومدى توافرها بكميات كبيرة.