ملعب الأول بارك كامل العدد فى لقاء قمة الزمالك و الأهلي

فى نهائى كأس مصر

امتلأت مدرجات ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعوديه عن آخرها بجماهير قطبى الكره المصريه الأهلى والزمالك ويتسع لعدد ٢٥ ألف متفرج وسط كرنفال كبير مبهج حيث احتلت جماهير الأبيض الثالثه يمين والأحمر الثالثه شمال وسط هتافات مدويه من الجانبين لتحفيز اللاعبين..

وينطلق لقاء القمه فى السابعه والنصف مساء اليوم فى نهائى كأس مصر ويدير المباراة طاقم تحكيم برازيلي بقيادة أندرسون دارونكو.

وحرص المستشار ترك ال الشيخ وزير ورئيس الهيئة العامة للترفيه على الإشراف بنفسه على الإجراءات التنظيميه قبل اللقاء..ويحضر المباراه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة إتحاد الكره المصري برئاسة جمال علام ومجلسى الزمالك و الأهلي