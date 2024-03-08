حمد إبراهيم: لا بديل عن الفوز أمام الإسماعيلي

أدى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بتصريحات قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا السبت بمسابقة الدوري الممتاز وجاءت كالتالي..

- المباراة مهمة بالنسبة لنا بعد النتيجة السلبية في المباراة الماضية

- أهمية المباراة تأتي بسبب وضعنا في جدول الترتيب بالإضافة إلى وضع المقاولون العرب لذلك نتمنى حصد نقاط المباراة كاملة.

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أعلن عن قائمة لاعبيه استعدادا للقاء المقاولون العرب غدا السبت على ملعب الأخير لحساب الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

القائمة جاءت على النحو التالي..

حارس مرمى .. أحمد عادل ،كمال السيد.

الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد عمار ،عبدالكريم مصطفى ،عبد الله حسني ،حاتم سكر ،عصام صبحي حمدي النقاز .

الوسط .. عماد حمدي،هشام محمد ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،محمد بيومي ،عمر الساعي ،عبد الرحمن الدح ،عبد الرحمن مجدي ،تراوري

الهجوم ..محمد زيدان ،نادر فرج.