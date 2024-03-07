ملتقى أصحاب بالنمسا يشارك باحتفالية يوم المرأة العالمي.. "صور"

شارك يوم أمس الأربعاء الموافق ٦ من مارس ملتقى أصحاب بالنمسا برئاسة هناء سالمان في احتفالية ضخمة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمقرر له الثامن من مارس في كل عام.

وقالت هناء سالمان رئيس ملتقى أصحاب أن الحفل الكبير الذي أقيم يوم أمس كان بتعاون مثمر بين ملتقى أصحاب وبلدية فيينا "الاندماج والتنوع" والتي شاركت في الإشراف عليه الجميلة فاطمة خليل.

وأضافت سالمان أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية العربية والأجنبية المشتغلين في الدفاع عن حقوق المرأة حرصوا على المشاركة في هذا الاحتفال الهام.

وأشادت رئيس ملتقى أصحاب بالتعاون المستمر والدعم المتواصل التي تحرص على تقديمه بلدية فيينا لكافة الجمعيات الفاعلة التي تنشط على أرض العاصمة النمساوية فيينا.

ومن جانبه أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالنشاط الذي تقوم به جمعية ملتقي أصحاب بالنمسا وكذلك كل الجمعيات المصرية الناشطة بالعاصمة النمساوية فيينا وفي المقاطعات النمساوية المختلفة.

وأضاف بهجت العبيدي أن هناك أهمية كبيرة لمثل هذه المشاركات في الفعاليات المختلفة خاصة تلك التي في مجال الأسرة عموما والمرأة على وجه التحديد، حيث أن مثل هذه المشاركات تساهم بقوة في تغيير الصورة المأخوذة عن المصريين والعرب عموما في مجال المرأة، كما تساهم في تغيير التفكير النمطي المتغلل في ذهن المواطن الغربي عن مكانة المرأة في مجتمعاتنا الشرقية.

ومن الجدير بالذكر أن قنصل مصر العام بالنمسا المستشار محمد البحيري قد حرص على المشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى.

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