تسليم كوبري العامرية استعداد لمترو الإنفاق بالإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية، للبدء في مشروع ضخم لتحويل خط قطار أبو قير الذي يربط المدينة من منطقة أبو قير شرقًا حتى محطة مصر وسط المحافظة إلى مترو أنفاق، ويمتد حتى غرب المدينة.



قامت اليوم الجمعه حملة مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية و السيد موسى رئيس حي العامرية أول وبحضور دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى و بالتعاون مع قوات مديرية أمن إلاسكندرية وشرطة المرافق وقوات قسم عامرية أول وبحضور هيئة الطرق والكبارى ومدير المواقف و مدير المتابعة الفنية لمكتب رئيس الحى والمتابعة الميدانية بالحى واشغال طريق ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بالحي .

تم تنفيذ حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات أسفل كوبرى العامرية وشارع الجمهورية وطريق الخدمات وتم إزالة كافة الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق والتحفظ علي كافة الاشغالات الموجودة كما تم نقل موقف السيارات أسفل الكوبري إلى منطقة عزبة التفتيش امام مدرسة الشهداء .

وتم تسليم كوبري العامرية للهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في أعمال التوسعات تمهيداً لمشروع القطار السريع.

وجارى استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة