"هنوصلك" مبادرة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لـذوي الهمم بسيدي سالم

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، جهود مبادرة «هنوصلك» بمركز شباب دمرو بسيدي سالم كخطوة في طريق تحقيق حلم ذوي الهمم وقادرون باختلاف لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والوصول بالخدمة لهم تيسيرًا عليهم في إتاحة حصولهم على حقوقهم التي كفلها القانون لهم

تأتي مبادرة هنوصلك بكفر الشيخ في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لا ستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لـ ذوي الهمم.

أوضح المحافظ أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد باستقبال المبادرة ومتطوعي صناع الحياة لتمكين ذوي الهمم وقادرون باختلاف، من الحصول على كارت الخدمات، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، أو الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول عليه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوى القدرات الخاصة.

وتفتح مراكز شباب سيدى سالم بكفر الشيخ أبوابها لاستقبال المسؤولين عن الحملة وجمعية صناع الحياة والهلال الأحمر، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وهانى السريب مدير إدارة شباب سيدى سالم .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن بطاقة الخدمات المتكاملة تضمن لمستحقيها من ذوي الهمم الجمع ما بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، التعيين لنسبة 5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب، والرسوم الجمركية على السيارات، بالإضافة إلى حصول حاملها على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، فضلا عن تخفيض على وسائل النقل والمواصلات، والكشف المجاني في المستشفيات