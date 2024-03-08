118رحلة طيران تصل مرسى علم على مدار الأسبوع

تستقبل مدينة مرسى علم 118 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح من 13 جنسية أوربية قادمة من مطارات أوروبا على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم .

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنه من جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 118 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 24 ألف سائح من 13 جنسية أوروبية من ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا وتشيك.

يأتي ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع تدفق رحلات الطيران أسبوعيا، موضحاً أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ومهرجانات الشواطئ.

جدير بالذكر أن مرسى علم استقبلت ما يقرب من 73 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة من 15 دولة أوروبية خلال شهر فبراير الماضي تزامنا مع ارتفاع نسبة الإشغالات وارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم.