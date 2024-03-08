يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022 - 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس الجاري على إستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

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ويقام نهائي الكأس خارج مصر للمرة الأولى في التاريخ، وسيستضيفه ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة.

ويعاني بطل أفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

ويعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بقرار من كولر، إثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال أفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

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وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية، وألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.

توقعات المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك اليوم:

تُعدّ المباراة قمة كروية مرتقبة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد لقب كأس مصر. وتُعرف مواجهات الأهلي والزمالك بـ”القمة” نظراً للتنافس الشديد بين الفريقين.

ويتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية، خاصةً مع وجود نجوم بارزين في صفوف الفريقين مثل محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة من الأهلي، وأحمد الشناوي وأشرف بن شرقي من الزمالك.

دعوة للمشجعين: يُدعو جميع مشجعي الفريقين لحضور المباراة في ملعب الأول بارك أو متابعتها عبر القنوات الناقلة.

تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في شهر مارس:

يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

تاريخ مواجهات القطبين في شهر مارس:

التقى الأهلي والزمالك 13 مرة في شهر مارس.

حقق الأهلي الفوز في 4 مواجهات.

انتصر الزمالك في 3 مباريات.

فرض التعادل نفسه في 6 مواجهات.

أبرز مواجهات القطبين في شهر مارس: