سعر طن السكر يتراجع 1000 جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة

سعر السكر اليوم الجمعة.. شهد سعر السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية، انخفاضًا، لدى تجار الجملة وثباتًا لدى المستهلكين، وسط إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية.

ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة عند تاجر الجملة والمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر السكر اليوم الجمعة في الاسواق المصرية

السكر المكرر

استقر سعر السكر اليوم عند 39,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم الجمعة.

أسعار السكر عالميًا

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

تباينت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، حيث ارتفع عقد مايو المقبل عند 21.36 سنتًأ للرطل، بمقدار ارتفاع 0.08 سنت، وقت كتابة الخبر.

وانتعش عقد مايو يونيو بقيمة، 0.06 سنت، ليسجل 21.09 سنتًأ للرطل.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث انتعش عقد تداول شهر مايو المقبل، ليصل عند 604.3 دولارات للطن، بانخفاض 0.2 دولار، وقت كتابة هذا الخبر.

في حين تراجع عقد أغسطس المقبل، ليسجل 587 دولارًا للطن، بارتفاع قدره 0.5 دولار.