ندوة تثقيفية بالمنشآت التعليمية للإنتاج الحربي

صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ بقيام المعهد الفني للصناعات المتطورة أحد الكيانات التدريبية والتعليمية التابعة للإنتاج الحربي بتنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان " المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومي المصري ".



وأشار "بكر" أن الهدف من الندوة هو توعية الطلاب حول أهمية الوعي بالأمن القومي المصري، وتوضيح تأثير الأحداث الجارية على الوضع الداخلي بمصر، و إبراز الدور الوطنى للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية في مواجهة الأفكار المتطرفة و المغلوطة، و كذا دور الشباب في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.



و على صعيد آخر و في ضوء تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية، صرح "بكر" بأن قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي أجتاز مراجعة شركة DAS المانحة لشهادات الجودة ISO لإعادة منح شهادة المواصفة الدولية ISO 9001/2015 لإدارة نظم الجودة لمدة ثلاث سنوات، وتم مد صلاحية شهادة المواصفة الدولية ISO 45001/2018 لنظام السلامة و الصحة المهنية و ISO 14001/2015 لنظام حماية البيئة، لافتًا إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية من قبل شركة DAS على قطاع التدريب بجميع محاوره الإدارية والمعامل والمدارس التكنولوجية التطبيقية بمدينة السلام وحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة و مركز التدريب القيادي و التخصصي و تم أجتياز المراجعة بنجاح.



أوضح "بكر" أن شركة DAS قد أشادت بالتطور الملحوظ لقطاع التدريب خلال الفترة الماضية في مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث تم تحديث جميع المعامل والبنية التحتية للقطاع، مؤكدًا أن قطاع التدريب يتبع نهج وزارة الإنتاج الحربي في استغلال إمكانيته المادية والبشرية لخدمة المجتمع المدني.