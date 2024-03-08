الونش يؤازر لاعبى الزمالك فى ملعب الأول بارك

قبل انطلاق نهائى كأس مصر

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد مع الأبيض في ستاد الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

ورافق "الونش" بعثة الفريق منذ تحركها من فندق الإقامة حتي الوصول إلى ملعب المباراة، و التواجد بغرفة الملابس لمؤازرة اللاعبين قبل انطلاق اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.