الهلال يكشف تفاصيل إصابة سالم الدوسري

كشف نادي الهلال السعودي عن تفاصيل إصابة نجمه سالم الدوسري والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه امام إتحاد جدة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال آسيا.

وأعلن الهلال في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" أن سالم الدوسري خضع لآشعة عقب نهاية المباراة والتي أثبتت إصابته بكدمة في الركبة.

ويغيب الدوسري عن المباراة التي يخوضها الهلال مساء اليوم الجمعة امام الرياض ضمن منافسات الجولة 23 لبطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل "الزعيم" صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 9 نقاط كاملة عن النصر الوصيف.