افتتاح معارض "أهلا رمضان" بديرب نجم ومنشأة أبو عمر لخدمة المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار التوسع في إقامة معرض "أهلاً رمضان" بمختلف أنحاء المحافظة، وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، نظراً لإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية والإستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وشد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة، ومدي إلتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق،واتخاذ ما يلزم قانونا حيال غير الملتزمين.

وافتتح المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مدينة منشأة أبو عمر، معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين منشأة أبو عمر والمجتمع المدني وكبار التجار، لتزويد المعرض بكافة السلع الغذائية من لحوم وأسماك وسلع أساسية باسعار مخفضة على مدار شهر رمضان المبارك.

وأفتتح أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، فرع جديد من فروع معارض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم، لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقام بالتنسيق بين رئاسة المركز وإدارة تموين ديرب نجم.

وضم المعرض كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية بالتنسيق مع تجار الجملة والمحلات الكبرى، لمواجهة غلاء الأسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة جشع التجار.