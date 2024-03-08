ترميم مسجد علي المحلي بمدينة رشيد.. هل تم وفق الأصول الأثرية؟

افتتح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مسجد على المحلي بمدينة رشيد، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، ويعد مسجد المحلي أحد أهم المساجد الأثرية برشيد ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 1134هـ – 1721م فى العصر العثمانى.



وقال العميد مهندس هشام سمير، أن أعمال الترميم والصيانة للمسجد بدأت في عام 2017 م بتمويل مشترك من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الأوقاف بلغ نحو 105 مليون جنيه مصري، وتحت الإشراف الكامل من المجلس الأعلى للآثار.



وأضاف أن مشروع الترميم شمل أعمال الترميم المعماري والدقيق، بالإضافة إلى أعمال التوثيق المعمارى والمساحى والفوتوغرافى والأثري للشواهد الآثرية تحت المسجد، وذلك قبل وأثناء وبعد تنفيذ أعمال الترميم المعمارى والإنشائى والذى شملت على أعمال فك وتركيب رخام أرضيات المسجد والأعمال الانشائية والمعمارية للضريح الخشبى، واستكمال بعض الأخشاب واستبدال التالف، وفك وإعادة تركيب أعمدة المسجد والمئذنة، بالإضافة إلى أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية وإنشاء آبار لسحب المياه، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع العام، وإنشاء ميضأه جديدة ودورات مياه.



كما تضمنت أعمال الترميم الدقيق استكمال الزخارف الجصية للبوابات، وترميم المحراب والأسقف الخشبية للمسجد، وترميم واستبدال العناصر الخشبية التالفة للأبواب والشبابيك، وأعمال تنظيف العناصر الرخامية من الأعمدة، وترميم المنبر الخشبى وكرسى المقرئ ودكة المبلغ، بالإضافة إلى تأهيل شبكة الكهرباء والإنارة وأعمال الصوتيات وإنذار الحريق.



وفى ضوء حرص حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان على التأكد من إتمام الترميم وفق الأسلوب العلمى وليس مجرد عملية تجديد دون الالتزام بالأصول الأثرية



أجرت لقاءً مع خبير الترميم حمدى يوسف والذى طرح عدة تساؤلات من خلال صور المسجد قبل الترميم وبعدها الذى نعرضها



1- هل هناك أصول وثائقية قديمة لشكل الواجهات لإعادتها بشكلها الأصلى بما تحمله من زخارف فنية؟ خاصة مع تنفيذ طبقات بياض يعلوه طبقة دهان باللون الموضح بالصور بعد الترميم



2- المسجد كان يعاني من ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية، فما هو الأساس الذي اعتمد عليه القائمون علي مشروع الترميم في خفض منسوب هذه المياه؟ هل تم العلاج بشكل مؤقت أم تم حل المشكلة بمشروع دائم يحفظ المسجد من تكرار مشكلة ارتفاع منسوب المياه تحت سطحية مرة اخري؟



3- هل هناك أصول وثائقية لتنفيذ القمريات وفتحات النوافذ المختلفة؟



ويرى خبير الترميم حمدى يوسف أن ما تم هو تجديد ولا علاقة له بالترميم الأثرى



4- هل قامت الوزارة بنشر كتيب يحتوي علي تلك الأصول الفنية التي يجب مراعاتها والالتزام بها كما كان متبعًا أيام الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار الأسبق؟



ويرى خبير الترميم حمدى يوسف أن ما تم هو تجديد ولا علاقة له بالترميم الأثرى، ويطالب بوضع كود مصري صريح يحدد وينظم آلية تنفيذ مشاريع الترميم من كافة النواحي بما فيها النواحي العلمية وإلا ستتحول الآثار المصرية الي منشآت حديثة لاتمت للآثار بصلة