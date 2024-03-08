عاجل
الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني يكشف لـ"الوفد" أهم ملفات حمدوك مع مصر
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تفحص 58 سائقا خلال حملة لضبط مساطيل الطرق

تحليل مخدرات للسائقين
تحليل مخدرات للسائقين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرورجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.


وأسفرت الحملات  خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-  فى مجال فحص السائقين : فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.


وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الانقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الاسكندرية وجارى البحث عن باقى السكان تحت الانقاض .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مامور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان ، انتقل  على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الانقاض .

بالفحص والمعاينة  تبين أن العقار  بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

مواد متعلقة

الأمن ضبط 20 بلطجيًا خلال 24 ساعة

سقوط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا 11 جريمة

القبض على 36 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم

القبض على 267 قطعة سلاح نارd خلال حملات موسعة بالمحافظات

الداخلية تنفذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم

احتفالًا بيوم الشهيد.. وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة

حاول استعادة مسروقات.. لص ينهي حياة شاب بكفر الشيخ

ضبط تاجري بحوزتهما أكثر من مليون قطعة ألعارب نارية بالقاهرة والإسكندرية
الجريدة الورقية