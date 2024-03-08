ندوة تثقيفية لطالبات التربية الرياضية بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطالبات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

ولفت إلى الندوة استهدفت توعية الطالبات بخطورة اهدار المياه، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء، وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه بالتزامن مع انعقاد الندوة؛ تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية، فيما يتعلق بأعمال السباكة، وتم تدريب الطالبات عملياً على مجسم للسباكة لتعليمهن كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات المدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها، وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث، ومخاطر الإسراف في المياه، وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.