أعمال مكثفة لتمهيد الطرق و رفع القمامة بمركز المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تتوالى أعمال تمهيد الطرق و رفع القمامة يومياً بمركز المحلة و تحت إشراف المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

حيث جارى تمهيد و تسوية طريق البنوان / الشرقية و طريق سيدى حمود / الهلالية و مدخل قرية البنوان نطاق الوحدة المحلية البنوان و طريق الجابرية / عزبة الشركة نطاق الوحدة المحلية الجابرية و طريق الحوامدية الجديدة / عزبة الشراكى نطاق الوحدة المحلية لمحلة حسن.

كما أضاف أنه تم اليوم العديد من حملات النظافة بمركز المحلة أسفرت عن رفع 275 طن قمامة من المقابر و شارع البوسطه ببشبيش و طريق المحلة / قطور بالعامرية و عزبة الجندى و أمام المصالح الحكومية لبلقينا و بداية الطريق الدائرى و المجمع الحكومى بمحلة أبو على و مدخل قرية ديرب هاشم و طريق المحلة / دمرو نطاق وحدة ميت الليت و الطريق الدائرى بمعدات وحدة الشهيدى و تطهير ترعة ميت السراج بداية من قرية الحوامدية حتى قرية ميت السراج بمحلة حسن و طريق المحلة / طنطا بمشاركة وحدات بلقينا و صفط تراب و الهياتم و طريق الكمالية و كفر فيالة بشبرابابل و طريق كفر الشيخ القديم بالمعتمدية و مدخل قرية نمرة البصل.

يذكر أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 15 محضر للتحصيل الفورى للاشغالات والنظافة نتيجة للعديد من المخالفات.