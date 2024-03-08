الوظائف الأميركية تنمو بأكثر من التوقعات.. وارتفاع البطالة

ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في فبراير الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة على عكس التوقعات، وهي البيانات التي كانت تترقبها الأسواق من أجل الحصول على إشارات بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية في أميركا ارتفعت بمقدار 275 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة، لكنها أقل من مستويات يناير البالغة 229 ألف وظيفة بعد تعديلها بالخفض.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة في فبراير، مقابل توقعات بأن يستقر عند مستوى 2.7 بالمئة الذي تم تسجيله في الثلاثة أشهر السابقة.