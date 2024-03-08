الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الوظائف الأميركية تنمو بأكثر من التوقعات.. وارتفاع البطالة

وول ستريت
وول ستريت

ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في فبراير الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة على عكس التوقعات، وهي البيانات التي كانت تترقبها الأسواق من أجل الحصول على إشارات بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة.

txt

الأمن ضبط 20 بلطجيًا خلال 24 ساعة

txt

"المرأة العربية" تهنئ النساء والفتيات بيوم المرأة العالمي

وأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية في أميركا ارتفعت بمقدار 275 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يزيد على التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة، لكنها أقل من مستويات يناير البالغة 229 ألف وظيفة بعد تعديلها بالخفض.

 

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة في فبراير، مقابل توقعات بأن يستقر عند مستوى 2.7 بالمئة الذي تم تسجيله في الثلاثة أشهر السابقة.

مواد متعلقة

الأمن ضبط 20 بلطجيًا خلال 24 ساعة

نقيب المحامين يكشف أسباب إرجاء الانتخابات إلى 23 مارس

"المرأة العربية" تهنئ النساء والفتيات بيوم المرأة العالمي

سعر الدولار اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية والـATM
الجريدة الورقية