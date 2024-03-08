"المرأة العربية" تهنئ النساء والفتيات بيوم المرأة العالمي

وجهت منظمة المرأة العربية برئاسة الدكتورة فاديا كيوان التهنئة للمرأة المصرية والعربية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسميه: في اليوم العالمي للمرأة نتمنى الأمن والأمان والاستقرار لكل النساء والفتيات في المنطقة العربية، ونرجو أن يقدر الله عز وجل فرجا قريبا نهاية عاجلة للمأساة الأليمة التي تعيشها النساء الفلسطينيات، الأمهات والأسيرات والصغيرات والجميع، وأن يهنأن بالعيش في وطنهن مطمنئات على أرواحهن وعلى أطفالهن وعائلاتهن وكرامتهن.