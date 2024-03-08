امرت نيابة شرق القاهرة، باجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع أحد الأشخاص في منطقة الشرابية، وادعاء صديقه بصدم سيارة له أثناء مروره الطريق.

سقط عليه حجر كبير أنهى حياته..مصرع شخص في الشرابية

وبإجراء التحريات وبتفريغ كاميرات توصل رجال المباحث إلى عدم صحة رواية صديق المتوفى، وتمت إعادة مناقشته مرة أخرى حول ملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتبين من خلال الفحص أن المتوفى يعمل تباعا على سيارة لنقل الحجارة، وأثناء وقوفه خلف السيارة سقط عليه حجر كبير أنهى حياته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص في اشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل بمنطقة إمبابة

كما لقي شخص حتفه ، إثر اشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل اتجاه الكيت كات بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرير محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال سيارة أعلى كورنيش النيل بمنطقة إمبابة اتجاه الكيت كات بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى مقر الحادث وتبين وجود جثة متفحمة داخل السيارة، وتم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.